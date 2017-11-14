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«إيكاهو» ترفع تصنيف بطولة الكويت الدولية من B إلى A





تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، يقام مهرجان الكويت الوطني للجواد العربي 2017 بنسخته السابعة، والذي ينظمه مركز الجواد العربي «بيت العرب» بمشاركة عدد كبير من ملاك ومربي الخيل العربية في الكويت، ويتضمن بطولة الخيل المصرية الثالثة وتنظم في الفترة من 17 إلى 18 الجاري، والبطولة الوطنية السادسة في الفترة من 30 الجاري الى 2 ديسمبر المقبل.



وأعربت المشرف العام على مركز الجواد العربي «بيت العرب» المربط الرسمي للكويت الشيخة سارة الفهد الصباح عن سعادتها البالغة بالجاهزية التامة لإقامة الدورة السادسة للمهرجان، والذي اكتسب منذ انطلاقته الأولى في العام 2010 صدى واسعا وشهرة كبيرة.



وكشفت الصباح عن إضافة لجنة البطولات التابعة للهيئة الأوروبية لمنظمات الخيل العربية (إيكاهو ECAHO) بطولة الكويت الدولية للجواد العربي إلى قائمة البطولات والمسابقات المعتمدة إقليميا وعالميا للخيل العربية، ومنحها تصنيف A، وهو ما يعد إنجازا كبيرا لمركز الجواد العربي «بيت العرب» على المستويين المحلي والعالمي، مثمنة الجهود المبذولة والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، للارتقاء بآليات عمل مربط الكويت الرسمي للخيل العربية، والتركيز على تنظيم الفعاليات والأنشطة المحلية والمهرجانات الإقليمية والدولية التي تشهد إقبالا كبيرا ومتزايدا لأجانب وعرب متخصصين في المجال ومهتمين به، وهو ما يعكس ريادة الكويت وتميزها في المجالات المختلفة والمتنوعة وثيقة الصلة بالخيل العربية، وسرعان ما آتى ثماره بتطور الانتاج وتحسن الأداء للوصول إلى مستوى المنافسة العالمية.



الرومي: إنجازات وريادة



بدوره، قال رئيس مجلس الأمناء في مركز الجواد العربي «بيت العرب» ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الكويت الوطني للجواد العربي للعام 2017 علاء الرومي ان بيت العرب المربط الرسمي للكويت حقق منذ إنشائه العديد من الإنجازات والتي ساهمت في تعزيز الدور الثقافي والريادي للكويت على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لاسيما ما يتعلق منها بالخيل العربية التي تعد من العناصر المتأصلة في المنظومة الثقافية والتراثية الإسلامية والعربية، مؤكدا على أهم أهداف مركز الجواد العربي والمتمثل في المحافظة على سلالات الخيل العربية النادرة، وتتبع أصولها عبر توفير كل الامكانيات وتذليل الصعوبات التي تحول دون الوصول اليها والارتقاء بها، بالإضافة إلى مواكبة المشاريع والمعالم الحديثة في الكويت الحبيبة، والتي تستقطب بكل ترحيب المهتمين من الداخل والخارج.



وأضاف الرومي في مؤتمر صحافي نظمه مركز الجواد العربي للإعلان عن انطلاق مهرجان الكويت الوطني للجواد العربي 2017: ان مهرجان الكويت الوطني للجواد العربي لم يكن ليتحقق ويتطور لولا ثقة ملاك ومربي الخيل العربية الأصيلة والمهتمين في الكويت، وجهودهم المبذولة للارتقاء بمستوى وسلالات الخيل العربية، لافتا إلى أن رفع تصنيف بطولة الكويت الدولية للخيل العربية من قبل لجنة البطولات التابعة للهيئة الأوروبية لمنظمات الخيل العربية (إيكاهو) من «B» إلى «A»، وموافقة أعضائها بالإجماع على الطلب الذي تقدمت به الكويت في اجتماعها الذي عقد في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي بهذا الصدد، خير دليل على المستوى المتميز والرفيع الذي تتميز به البطولة من حيث التنظيم والتنوع والكم للخيل المشاركة فيها.



جوائز المهرجان



وبين الرومي أن جوائز المهرجان لهذا العام ستكون لجميع الفئات الفائزة على النحو التالي: المركز الأول 800 دينار، المركز الثاني 600 دينار، المركز الثالث 300 دينار.

البريهي: زيادة المشاركين

من جانبه، قال مدير عام المهرجان عبدالله البريهي إن نجاح البطولة ترجم عمليا بازدياد أعداد المشاركين في فعاليات المهرجان.



كما أوضح البريهي أنه سيتم في بطولة هذا العام إضافة تطبيق نظام الإلغاء لأقل درجة وأعلى درجة من درجات التحكيم، وذلك لضمان جودة تقييم الخيل المشاركة.

