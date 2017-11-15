ناصر العنزي

طرح اسم المحترف البرازيلي روجيريو نجم الأبيض السابق للعودة مرة أخرى للكويت للعب هذه المرة مع القادسية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل ضمن عدد من اللاعبين الأجانب، وتكفلت شخصية قدساوية بتحمل تكاليف عقده، علما أن روجيريو يلعب حاليا في فريق الفيصلي السعودي.

وروجيريو من افضل المحترفين الذين شاركوا في الدوري الكويتي وانضم للكويت عام ٢٠٠٨ وكان عمره ٢٠ عاما وتنقل بين عدة أندية خليجية وكانت آخر مشاركة له مع الأبيض موسم ٢٠١٦/٢٠١٥، وساهم روجيريو في إحراز عدة ألقاب للكويت وتميز بالمهارة والقدرة على تسجيل الأهداف.