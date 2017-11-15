خالد عجب شارك أمام أبناء أبوحليفة وسجل هدفاً

عبدالعزيز جاسم

وصل فجر أمس الثلاثي الغاني ستيفان كوادو وجيدون وجا وفليكس أدو برفقة مواطنهم وكيل أعمال اللاعبين ميكي بوافو لخوض تجربة احترافية مع القادسية قبل التوقيع مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية على أن يدخل اللاعبون في التدريبات اليومية لفترة لا تقل عن اسبوع، لكن العائق الوحيد الذي يقف أمام خوضهم لمباريات تجريبية انطلاق منافسات كأس سمو ولي العهد الجمعة المقبلة، الأمر الذي يعني أن الأصفر سيركز على البطولة، لاسيما أن هناك جولة كل اسبوع وبالتالي سيصعب على الفريق خوض مباراة ودية منتصف الاسبوع لأن معظم الفرق سترفض ذلك الأمر خوفا من إرهاق اللاعبين.

‏وكان في استقبال اللاعبين أعضاء من العلاقات العامة والمركز الإعلامي بالنادي.

إلى ذلك، علمت «الأنباء» أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش ومساعده محمد المشعان يدرسان أكثر من سيرة ذاتية لعدد من اللاعبين الآسيويين والأقرب من سورية والأردن وذلك في خطوة منهما بالتعاون مع مجلس الإدارة لإكمال عقد المحترفين الأربعة ما يعني عدم الاكتفاء بـ 3 لاعبين فقط كما حدث في الموسم الماضي.

وفي القلعة الصفراء، تمكن القادسية من التغلب أول من أمس على الساحل 4-1 في المباراة الودية التي جمعتهما على ستاد محمد الحمد، وشهدت المباراة مشاركة مهاجم الكويت السابق خالد عجب والذي سينضم للفريق في الانتقالات الشتوية حيث تمكن من افتتاح التسجيل للأصفر بينما سجل باقي الأهداف كل من خالد القحطاني وبدر المطوع ورضا هاني.