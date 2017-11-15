قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها الذي عقد مساء أول من أمس، إيقاف لاعب النصر سلمان بورمية مباراتين مع غرامة مالية قدرها 200 دينار بالإضافة إلى عقوبة الطرد، وحرمان مدير قطاع البراعم بالنادي سامي الخالدي من مرافقة فريقه 5 مباريات مع غرامة مالية قدرها 500 دينار، بالإضافة إلى توجيه إنذار لمدير الفريق الأول فيصل العدواني لما بدر منهم في مواجهة العربي مع النصر التي أقيمت يوم 2 نوفمبر الماضي، ضمن منافسات دوري VIVA للدرجة الممتازة.

كما قررت لجنة الانضباط توجيه إنذار إلى مدرب فريق اليرموك لويس فونسيكا، وذلك حتى لا يتكرر ما بدر منه في المباراة النهائية من المسابقة التنشيطية للصالات والتي أقيمت بين فريقي اليرموك والكويت بتاريخ 9 أكتوبر الماضي.