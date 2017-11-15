قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تعديل مواعيد مباريات بطولة كأس ولي العهد والمقرر انطلاقها الجمعة والسبت المقبلين 17 و18الجاري، ففي إطار منافسات المجموعة الأولى والتي ستقام الجمعة سيلعب اليرموك مع الفحيحيل في تمام الساعة الـ 4:05 وذلك على ستاد صباح السالم، فيما يواجه العربي فريق الصليبخات في تمام الساعة الـ 6:30 على ستاد محمد الحمد، وبذات التوقيت يشهد ستاد ناصر العصيمي في خيطان لقاء الشباب مع برقان.

وتستكمل منافسات الجولة السبت الذي يليه بإقامة اربع مباريات في إطار منافسات المجموعة الثانية، حيث سيلعب في تمام الساعة الـ 4:05 كاظمة مع خيطان وذلك على ستاد محمد الحمد، والساحل مع النصر على ملعب نادي التضامن، ويشهد ستاد جابر الدولي مواجهة القادسية مع السالمية، فيما يلعب الجهراء مع التضامن على ستاد علي صباح السالم في تمام الساعة الـ 6:30.