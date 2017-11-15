مبارك الخالدي

تنطلق في الـ 5:25 مساء اليوم منافسات الجولة الثانية لدوري الناشئين لتحت 17 سنة بإقامة 7 مباريات أبرزها اللقاء الذي يجمع فريقي التضامن مع الكويت، وذلك الملعب رقم 2 في ستاد مبارك العيار بنادي الجهراء. ويتصدر التضامن ترتيب الفريق بفارق الأهداف بعد اكتساحه فريق برقان الجولة الأولى 9-0 بينما يحل الأبيض في المركز الثالث للترتيب.

ويشهد الملعب الفرعي لستاد نادي الكويت لقاء يحمل الكثير من الاثارة والندية بين النصر ثاني الترتيب والعربي في المركز الرابع.

وفي باقي المباريات، يلتقي القادسية مع الشباب على الملعب رقم 2 بنادي السالمية، والجهراء مع خيطان في ستاد محمد الحمد والسالمية مع برقان على الملعب الفرعي لستاد صباح السالم، واليرموك مع الساحل في نادي الشباب والفحيحيل مع الصليبخات على الملعب الفرعي في نادي خيطان.