تنطلق غدا على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية فعاليات كأس شركة مصطفى كرم وأولاده للتجارة العامة والمقاولات في رمايات أسلحة الخرطوش وهي «السكيت والتراب والدبل تراب» للرجال والسيدات والناشئين، بمشاركة رماة النادي ورماة الحرس الوطني ورماة الاتحاد الإماراتي للرماية.

وقال أمين السر المساعد بنادي الرماية م.محمد الغربة ان اللجنة المنظمة للبطولة قامت بعمل التجهيزات الخاصة لإخراج الحدث في أبهى صوره من خلال تجهيز الميادين وتوفير المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات، كما قامت لجان التحكيم بإجراء القرعة وتوزيع المجموعات، حيث وصل عدد المشاركين بالكأس الى قرابة 150 راميا ورامية.

كما أكد الغربة على أن مثل هذه البطولات تمنح مسؤولي النادي فرصة اكتشاف مواهب جديدة.

وشكر الغربة شركة مصطفى كرم على الدعم المتواصل منذ سنوات عديدة للرماة والراميات، مشيرا إلى ان هذا الدعم له أثر طيب في تشجيع الرماة والراميات على المثابرة والاجتهاد ومواصلة تحقيق النتائج المشرفة ورفع علم البلاد عاليا في جميع المحافل الدولية.