أعلن عضو مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية ورئيس لجنة العمل الاجتماعي والتطوير عمر القناعي ان رعاية الأنشطة الاجتماعية والرياضية ودعم الرياضيين في المنطقة يأتي من ضمن اهتمامات لجنة العمل الاجتماعي وان جمعية مشرف التعاونية رائدة في تقديم الخدمات الاجتماعية والرياضية والصحية على المستوى التعاوني في الكويت وعن رعايتها لسباق الدراجات الهوائية اكد أنها تنظم للمرة الأولى على المستوى التعاوني في الكويت وشارك فيها عدد كبير من هواة هذه الرياضة.

وبين القناعي ان سباق الدراجات الهوائية الذي أقيم في ممشى الواحة في مشرف على مسافة 6 كيلوات قد شهد حضورا كبيرا من جميع الأعمار فاق العدد المتوقع للمشاركين، وتم فيه تكريم الفائزين بالمراكز العشر الأولى لـ 3 فئات بجوائز قيمة.

وأكد القناعي ان تعاونية مشرف مستمرة في تخصيص مساهماتها الاجتماعية تجاه الرياضة والصحة لتعكس بذلك القيم التي أسست من اجلها لجنة العمل الاجتماعي، مشيرا إلى أنها ستكرس المزيد من جهودها في الفترة المقبلة بهدف ترسيخ التزاماتها في مجالات المسؤولية الاجتماعية موجها الدعوة للمساهمين من أهالي منطقة مشرف وضاحية مبارك العبدالله للمشاركة في سباق ماراثون مشرف للرجال والنساء والذي سينظم يوم الاثنين المقبل الموافق 20-11 في ممشي الواحة ولمسافة 2 كيلو وسيكون لـ 3 فئات للمتسابقين وستكون هناك جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز العشر الأولى.