مبارك الخالدي

دشن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الوطني ظاهر العدواني فترة المعايشة التي يقضيها حاليا مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي النصر الإماراتي بقيادة المدرب الإيطالي تشيزاري برانديللي، ودخل العدواني تدريبات الفريق مساعدا للمدرب وكانت المعايشة قد انطلقت فور وصول العدواني إلى الإمارات الاثنين الماضي.

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، قال العدواني قبل الخوض في الأمور الفنية يجب عليّ أن أتقدم بالشكر الجزيل لمجلس إدارة شركة نادي النصر على التعاون اللامحدود الذي قدموه لنا وفتح جميع الخطوط أمام تسهيل المهمة الفنية، كما شكر إدارة ناديه النصر على إتاحة هذه الفرصة التاريخية.

وأضاف: كان لي عدد من الجلسات الخاصة خلال اليومين الماضيين تناولت نقاشات فنية مع المدرب برانديلي كما حضرت التمارين التي اشرف عليها ثم كان هناك اجتماع مطول مع المدرب وناقشنا عددا من الأمور الفنية ومنها أساليب اللعب وكيفية تطبيقها والتنظيم الدفاعي المحكم وفق تطورات الكرة الحديثة وفترات الأعداد الخاصة بالفرق.

وبين العدواني أن النقاشات سيستمر وكذلك حضور التمارين حتى موعد العودة إلى الكويت غدا الخميس.

وختم العدواني تصريحه بالقول ان الجهاز الفني لفريق النصر والمدرب برانديلي في غاية التعاون والرغبة الصادقة في تقديم افضل التصورات الفنية في علم الخطط التدريبية.