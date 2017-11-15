بعد النجاح الساحق للنسخة الأولى منها، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الكويت الدولية للجيوجتسو عن انطلاق بطولة الكويت الدولية للجيوجتسو 2017.

وتقام بطولة الكويت الدولية للجيوجتسو بصالة التزلج يومي 17و 18 نوفمبر الجاري.

وصرح رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الكويت الدولية للجيوجتسو

عبدالمحسن صالح البابطين: الغاية من وراء هذه البطولة تثبيت اسم الكويت كمحتضن لفعاليات رياضية على المستوى العالمي، وتوفير الفرصة للشباب لإبراز موهبتهم في إطار احترافي وتحت اشراف طاقم تحكيم عالمي.

وأضاف: «نطمح كلجنة منظمة إلى نشر الثقافة والوعي الرياضي للجميع، وتوظيف طاقات الشباب في الرياضة لخلق جيل قادر على المنافسة ليس فقط في رياضة الجيوجتسو، بل في جميع المجالات».

تجدر الإشارة إلى أن بنك الخليج شريك استراتيجي والهيئة العامة للرياضة شريك حكومي لبطولة الكويت الدولية للجيوجتسو، إضافة إلى اللجنة الكويتية للجيوجتسو ووزارة الاعلام كشركاء حكوميين،بالإضافة إلى رينو البابطين، زيوت توتال ونادي سبارك الرياضي كرعاة بلاتينيين، ميزان القابضة كراع ذهبي، ورعاية إعلامية من «الأنباء».

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البطولة يوم الجمعة المقبل في صالة التزلج بمشاركة أكثر من 300 لاعب يمثلون 26 دولة، وسيشرف على مجريات البطولة طاقم تحكيم دولي من الولايات المتحدة الأميركية.

وتدعو اللجنة المنظمة للبطولة الجماهير الى الحضور والمشاركة في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية.