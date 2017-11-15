انتهت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء المهلة التي حددها الاتحاد الخليجي لكرة القدم للدول المقاطعة لقطر، أي السعودية والامارات والبحرين، للرد بشأن مشاركتها في كأس الخليج «خليجي 23» التي من المقرر ان تستضيفها الدوحة الشهر المقبل، من دون تلقي الاتحاد أي رد، بحسبما أفاد مسؤول بارز فيه وكالة «فرانس برس» امس.

وكان الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية مقرا حدد 13 نوفمبر مهلة لهذه الدول للرد، على ان يتخذ في ضوء ذلك قرار بشأن البطولة.

وقال الأمين العام للاتحاد جاسم الرميحي «لم يكن ثمة جواب، لم نتلق أي جواب على الاطلاق»، مشيرا الى ان قرارا بشأن البطولة «سيتم اتخاذه في 16 الجاري».