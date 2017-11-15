بحضور جماهير غفيرة يتقدمهم رئيس مجلس الامناء ببيت العرب علاء الرومي ومسؤول العلاقات العامة لجريدة «الأنباء» يوسف ابراهيم وعضو مجلس ادارة نادي الصيد امين السر ناصر بورسلي وعضو الهيئة العامة للسباق طارق النصف والمدير الداخلي خالد الطيار، اقتنص الجواد المقرب لاسطبل الدعية بقيادة توفيق كأس المرحوم خالد يوسف المرزوق المخصص للكلاس 2 على مسافة 1600م بعد سباق ناري تنافس خلاله جياد الدعية مع الجواد طراق لاسطبل النشاما بقيادة ابيا الذي هدد جياد الدعية قبل ان يخطف المقرب الكأس في الامتار الاخيرة ويقطع المسافة في زمن 1.43.5ق.

وجاء الجواد طراق لاسطبل النشاما بقيادة ابيا في المركز الثاني واحتل الجواد شعلاني لاسطبل الدعية بقيادة جيفري المركز الثالث.

وقام يوسف ابراهيم بتسليم الكأس الى الشيخ عبدالله السلمان عميد اسطبل الدعية، وهنأه بالفوز، معربا عن سعادته بحضور مهرجان سباق الخيل بنادي الصيد والفروسية وتسليم كاس المرحوم خالد يوسف المرزوق احد مؤسسي رياضة الآباء والاجداد.

واكد حرص «الأنباء» على دعم رياضة الفروسية، مشيدا بالجهود المبذولة من اسرة نادي الصيد من اجل انجاح المهرجان الكبير.

ثم قام ناصر بورسلي امين السر العام بنادي الصيد بتقديم درع تذكارية الى الابراهيم تقديرا لحضوره وتسليم الكأس.

من جانب آخر، أشاد خالد الطيار ببيت العرب وجريدة «الأنباء» ودعمهم لرياضة الفروسية وحرصهم على استمرار الدعم والرعاية للسباقات، مضيفا، المرحوم خالد يوسف المرزوق ترك بصمات رائدة في نادي الفروسية ودعم أسرته للسباقات تخليدا لذكراه العطرة.

وفاز الجواد سفير النامي لابراهيم المطيري بقيادة محمد الفرماوي بكاس بيت العرب المخصص للخيل العربية الاصيلة من النتاج المحلي على مسافة 1200م.

وقام علاء الرومي بتسليم الكاس وهنأ الفائزين واكد استمرار دعم بيت العرب للجياد العربية الاصيلة.

وفي بقية الأشواط فاز الجواد زبون الحرد لاسطبل الملا بقيادة الصفار بتحفة النادي المخصصة للكلاس الثالث على مسافة 1200م.

وقام ناصر بورسلي وطارق النصف والطيار بتسليم التحفة الى محمود الملا وتهنئته بالفوز.

وفاز الجواد الاشرس لاسطبل الدعية بقيادة وهابي بالشوط الثالث المخصص للكلاس الثالث على مسافة 1400م.

وفاز الجواد غلا موزه لاسطبل النشاما بقيادة ابيا بالشوط الثاني المخصص للافراس للكلاس الرابع على مسافة 1400م.