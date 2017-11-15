كشف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ان هناك تفاهما مع الاتحاد الدولي على سحب القضايا وإقرار قانون الرياضة الجديد من أجل رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية وعودة الشباب الرياضي للمشاركة في المحافل الدولية لأنهم العنصر الوحيد المتضرر من الأزمة.

وقال الروضان خلال حفل العشاء الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة لأعضاء اللجان المؤقتة التي تولت إدارة الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية خلال الفترة الماضية بحضور مدير عام هيئة الرياضة د.حمود فليطح، الشكر لجميع أعضاء اللجان المؤقتة التي تولت إدارة الاتحادات الرياضية خلال الفترة الماضية ورغم الانتقادات التي وجهت للأعضاء ولكنهم نجحوا في تسيير أمور الاتحادات بالشكل الجيد وتصدوا لخطة إيقاف النشاط الرياضي محليا.

وبين الروضان ان هناك لجانا تفوقت والجميع اجتهد والنية كانت تطوير القطاع الرياضي وإنقاذ الشباب الرياضي من عدم ممارسة حقه في النشاط محليا، لأنه كانت هناك خطة من بداية الأزمة لإيقاف النشاط محليا.

وأشار إلى ان اتحاد كرة القدم بصدد رفع مذكرة للفيفا وننتظر الرد وتمنى ان يضع الاتحاد الدولي في اعتباره احترام رغبة الجمعية العمومية التي جاءت بمجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ احمد اليوسف.

ولفت الروضان الى انه بعدما تم الاتفاق مع الاتحاد الدولي على إقرار قانون الرياضة الجديد الذي وافقت عليه لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ومعربا عن أمله إقرار القانون الجديد من قبل مجلس الأمة في أقرب وقت ممكن بعدما تسببت استقالة الحكومة وعدم انعقاد المجلس في تأخير إصداره.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الهيئة العامة للرياضة لمسؤولي اللجان المؤقتة التي تم تعيينها لبعض الاتحادات في وقت سابق، وذلك بحضور المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح وقيادات الهيئة.

من جانبه، ثمن دهام الشمري رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء بادرة الهيئة تجاه مسؤولي اللجان المؤقتة الذين تحملوا المسؤولية في وقت حساس وصعب، مشيرا الى ان الجميع كان عند حسن الظن وقدموا أقصى ما في إمكانهم لخدمة الرياضة.

وأشاد الشمري بتواصل الدعم المقدم من قبل الهيئة العامة للرياضة، مؤكدا ان ذلك الأمر من شأنه ان ينعكس إيجابا على الحركة الرياضية خاصة الألعاب المختلفة في ظل تسهيل الإجراءات الخاصة بالمعسكرات الخارجية وإبرام التعاقدات مع الكوادر الفنية واللاعبين.