وقع اختيار القسم الرياضي على تشكيلة أسبوعية متميزة في لعبة اليد، وتشمل المدرب والحكام واللاعبين بهدف تشجيعهم وتقديم دافع معنوي لهم لبذل المزيد من الجهد وتلقيبهم بـ «عشرة من ذهب»، وستتغير الاختيارات في كل جولة من دوري دمج اليد العام، وجاءت كالآتي:

المدرب: حسام الدين توفيق (الساحل)

في حراسة المرمى: جمال المطر (الساحل)

الظهير الأيسر:خلف السعدون (النصر)

صانع الألعاب: يوسف حيدر (القرين)

الظهير الأيمن: عبدالله مصطفى (العربي)

الجناح الأيسر: محمد البلوشي (السالمية)

الدائرة: عبدالرحمن البالول (الكويت)

الجناح الأيمن: خالد البصيري (الساحل)

أفضل طاقم تحكيمي:(جاسم السويلم) - (فواز الخطيب)