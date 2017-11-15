يعقوب العوضي

أجبر الصليبخات كاظمة على التعادل 25 ـ 25، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأول على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من دوري دمج اليد حين أحرز حامد مزعل نجم الصليبخات هدف التعادل في آخر نصف دقيقة من عمر المباراة من هجمة منظمة استغل فيها غفلة دفاعية للبرتقالي أعطى فيها الصليبخات النقطة السابعة في مشواره في البطولة بينما أصبح رصيد كاظمة 11 نقطة.



وفي مواجهة سبقتها تغلب برقان على الساحل بنتيجة 29 ـ 21 ورفع رصيده الى 12 نقطة منفردا فيها بصدارة الترتيب العام مؤقتا بينما يبقى الساحل على رصيده السابق نقطة واحدة.



وفي السياق ذاته، واصل السالمية انتصاراته على حساب الفحيحيل بنتيجة 29-22 (الشوط الأول 15-12)، ورفع رصيده الى 12 نقطة منفردا بصدارة الترتيب العام مؤقتا، بينما يبقى الفحيحيل على رصيده السابق 3 نقاط، أدار اللقاء الحكمان احمد الأحمد وفواز الرديني.



إلى ذلك، تقام اليوم مواجهتان تجمع اليرموك مع التضامن بلا رصيد من النقاط لكليهما والثانية بين خيطان (نقطتين) الشباب (نقطتين)، رغم ان حظوظهما للوصول الى الدوري الممتاز تبدو بعيدة المنال إلا ان اليرموك والتضامن يملكان بصيص أمل شريطة الفوز بما تبقى من مبارياتهما في الدوري.



اليرموك لديه اليد العليا على التضامن عطفا على المستوى الفني العام للفريق بينما التضامن يحتاج للكثير من العمل إلا انه لا شيء مستحيلا في مستديرة اليد والفيصل في الميدان.