عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤتمرا صحافيا مساء امس بمقر الاتحاد، وذلك بحضور نائب الرئيس الشيخ فواز الجراح وعضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام خالد الشمري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس لجنة الحكام صبيح أبل، والأمين العام للاتحاد د.محمد خليل ورؤساء وأعضاء اللجان العاملة والحكام.

ووجه الجراح الشكر إلى الحضور على تلبية الدعوة، ولكل من ساهم في حل أزمة الحكام، مؤكدا أنه ليس هناك «غالب أو مغلوب».

ووجه الحكم الدولي علي محمود الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي ولجنة الحكام على تكليفه بتمثيل جميع الحكام في المؤتمر الصحافي، معربا عن أمنيته بالتوفيق للجميع في ظل مرحلة جديدة. ثم أقام مجلس إدارة الاتحاد حفل عشاء على شرف الحكام والحضور.