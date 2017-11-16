أحمد السلامي

أعلن أمين السر العام بنادي النصر ورئيس جهاز الكرة خالد الشريدة عن انتهاء المدرب الوطني ظاهر العدواني من فترة المعايشة مع المدرب الإيطالي تشيزاري برانديللي والتي استمرت لمدة 3 أيام حيث سيباشر عمله اليوم مع الفريق لإعداد وتجهيز الفريق للمباراة القادمة مع الساحل ضمن منافسات بطولة كأس سمو ولي العهد والتي تعتبر بمنزلة إحدى أهم البطولات المحلية التي نعمل للإعداد الفني والبدني لها بشكل متكامل.

وقال: بطولة كأس سمو ولي العهد تقام بنظام المجموعات والمنافسة ستكون محتدمة خاصة في مجموعتنا التي تحتاج إلى تركيز واهتمام كبير وهذا ما نعمل عليه حاليا، حيث سيقوم الجهاز الفني بوضع التشكيلة المناسبة التي تستطيع أن تحقق ما هو مطلوب منها.

وقال: الفترة القادمة ستشهد بعض التغييرات على شكل فريق النصر حيث ندرس جديا الاستعانة بخدمات محترف جديد ليحل محل أحد المحترفين الحاليين حيث ستتم تسوية عقده وفسخه بالتراضي ويتم حاليا تقييم الوضع بصورة شاملة قبل إصدار القرار النهائي الذي سيكون خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرا إلى أن التغييرات ستساهم بشكل كبير في تطوير الفريق الذي تنتظره المزيد من الاستحقاقات المحلية.

ولفت الشريدة: إلى أن الإدارة متأنية في قراراتها التي تصدرها بناء على المراجعة المستمرة مع الجهاز الفني حيث يتم مناقشة الإيجابيات والسلبيات ودعمهم لضمان تحقيق النتائج المرجوة منهم، وهذا الأمر ناتج عن إيمان الإدارة بضرورة دعم الفريق وجهازه الفني لتحقيق الإنجازات التي تليق باسم وسمعة الفريق.