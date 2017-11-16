يحيى حميدان

واصل فريق الكرة بنادي برقان تدريباته المعتادة خلال فترة التوقف الحالية، والتي بدأت منذ ما يقارب عشرة أيام، استعدادا لخوض غمار بطولة كأس ولي العهد المقرر لها أن تبدأ غدا ويلتقي خلالها الفريق مع الشباب ضمن المجموعة الأولى.

ويفتقد برقان بشكل مؤكد لخدمات محترفه ديغالو من أفريقيا الوسطى بسبب الإصابة، فيما انضم المهاجم الغيني نابي سوما إلى التدريبات في الأيام الماضية بعد حصوله على إجازة خاصة للسفر إلى بلاده لإنهاء بعض الإجراءات الحكومية في بلده المتعلقة بجواز سفره.

وحصل الفريق على راحة لمدة 3 أيام في بداية فترة التوقف، وعاود تدريباته اليومية بعد ذلك دون خوض أي مواجهة ودية بسبب رغبة الجهاز في منح راحة للاعبين لالتقاط أنفاسهم.

من جهته، قال مدرب برقان محمد دهيليس إن المجموعة التي وقع بها الفريق في كأس ولي العهد تبدو متوازنة، ورشح كلا من الكويت والعربي للصعود إلى الدور نصف النهائي بسبب امتلاكهما وفرة من اللاعبين المميزين وكذلك للعبهم في الدوري الممتاز، فيما تشارك الفرق الأربعة الأخرى، وهي: الشباب واليرموك والفحيحيل والصليبخات إلى جانب فريقه، في دوري الدرجة الأولى.

وبين دهيليس في حديث مع «الأنباء» أن عدد اللاعبين الجيدين والجاهزين في برقان محدود، ويتراوح بين 12 و13 لاعبا فقط، ولا نعلم الظروف التي سنمر بها في هذه البطولة الغالية ومن الممكن أن ننافس على الصعود إلى الدور نصف النهائي.