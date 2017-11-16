يعقوب العوضي

واصل الكويت انتصاراته في البطولة التنشيطية للكرة الطائرة بعدما تغلب على القادسية بثلاثة أشواط دون رد مساء أول من امس، ليرفع رصيده إلى ٢٠ نقطة في صدارة الترتيب العام، فيما بات رصيد القادسية ١٧ نقطة، وحقق كاظمة فوزا مريحا على العربي بنفس النتيجة وليتقاسم الصدارة مع الكويت بـ ٢٠ نقطة، فيما اصبح رصيد العربي ١٨نقطة، وبنفس النتيجة فاز التضامن على برقان ورفع رصيده الى١٣ نقطة، بينما اصبح برقان ١٠ نقاط، أما الشباب ففاز على الساحل بثلاثية نظيفة رفعت رصيده الى ١٤ نقطة، بينما ارتفع رصيد الساحل الى ١٣ نقطة، وحقق الجهراء فوزا صعبا على الصليبخات بثلاثة أشواط لشوطين، ورفع رصيده الى ١٤ نقطة، وبالنتيجة ذاتها تغلب اليرموك على الفحيحيل ورفع رصيده الى ١٣ متساويا مع الفحيحيل.