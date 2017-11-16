أحمد السلامي

نفى رئيس جهاز الكرة بنادي الجهراء صالح الجنفاوي صحة المفاوضات مع محترف فريق الفيصلي السعودي روجيريو دي أسيس سيلفا كوتينيو قائلا: المفاوضات لم تتخط حدود الفكرة المقترحة إلا أنها لم تلق قبولا لعلمنا المسبق أن مبلغ الصفقة سيكون كبيرا ولن نتمكن من توفيره وهو ما يعني استحالة إتمامها بأي شكل من الأشكال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفريق بقيادة الصربي بوريس بونياك يسير بخطا ثابتة نحو الأمام دون أي مشاكل تذكر.

وقال: التعاقد مع محترفين جدد أو الإبقاء على المحترفين الحاليين هو أمر مرهون بقرار الجهاز الفني الذي لا بد أن يقول كلمته النهائية فيما إذا كان يحتاج إلى إجراء بعض التغييرات في صفوف المحترفين من عدمها أو حتى التعاقد مع لاعب محلي، وهذا الأمر لن نتطرق إليه في الفترة الحالية بهدف المحافظة على الاستقرار الإداري والفني بصورة عامة وإبعاد اللاعبين عن أي ضغوط نفسية قد تؤثر سلبا على أداء الفريق.

وأضاف: نعمل حاليا على إعداد وتجهيز اللاعبين لبطولة كأس سمو ولي العهد رغم صعوبة المجموعة التي نشارك فيها والتي تشارك فيها 6 فرق من الدرجة الممتازة وفريقان من الدرجة الأولى وهو ما يعد تحديا كبيرا ويحتاج إلى تركيز وعمل متواصل ودؤوب، مشيرا إلى أن الجهراء لا يفكر في المشاركة من أجل المشاركة بل للاستمرار في المنافسة والصعود إلى الأدوار النهائية والظفر بلقب البطولة وهو حق مشروع لكل الفرق المتنافسة.

ولفت الجنفاوي إلى أن الجهاز الفني منح الفريق راحة لمدة 48 ساعة على أن يستأنف التدريبات ابتداء من اليوم استعدادا للمباراة المرتقبة أمام التضامن والتي سيكون اللاعبون جاهزين لها ومكتملي الصفوف باستثناء غياب محمد سعد الذي شعر بألم في العضلة الضامة وقد يستبعد من أجل الخضوع للمزيد من الفحوصات حتى يحظى بالعلاج المناسب ويعود إلى الفريق مجددا من دون أن يتأثر.