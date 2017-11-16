مبارك الخالدي

تعود الى البلاد مساء السبت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت، حيث من المقرر ان يختتم «الابيض» معسكره الحالي في دبي مساء بعد غد الجمعة.

وكان معسكر الفريق الكويتاوي قد انطلق في 8 الجاري على ملاعب نادي الوصل الاماراتي.

وأبدى المنسق الاعلامي للكويت عمر الزامل ارتياحه من المردودات الإيجابية للمعسكر.



وقال الزامل لـ «الأنباء»: «نحمد الله ان البرنامج المعد من قبل الجهازين الفني والإداري يسير وفق المطلوب، حيث أدى الفريق حتى الآن ما يقرب من 8 حصص تدريبية على فترتين صباحية ومسائية، متمنين ان تستكمل بقية الحصص حتى موعد العودة الى الكويت مساء السبت».

وأضاف: «لا تعاني صفوف الابيض من أي غيابات خلال المعسكر باستثناء اللاعبين المصابين الذين لم يلتحقوا بالمعسكر وهم: احمد حزام ويوسف الخبيزي وعلي الكندري وكذلك سامي الصانع المرتبط بدورة لجهة عمله، كما تواجد في المعسكر المحترفان السيراليوني محمد كمارا والسوري حميد ميدو، ولم تكن لديهم التزامات مع منتخبي بلادهما خلال الأيام الماضية».

وتابع بالقول: «نجح الجهاز الفني في الحصول على المطلوب من رفع معدلات اللياقة البدنية وفق الجدول المعد وبحسب المعدلات المطلوبة، آملين ان ينتهي برنامج المعسكر دون اصابات».



إلى ذلك، تواجد مدرب النصر ظاهر العدواني في مقر معسكر «الابيض» مساء اول من امس، حيث كان محل حفاوة وترحيب من رئيس البعثة نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة والمدرب الاردني عبدالله بوزمع، الذي عبر عن سعادته بتواجد زميله العدواني في مقر المعسكر، متمنيا له النجاح في المعايشة التي دخل فيها مع الجهاز الفني لفريق النصر الاماراتي في دبي.