ناصر العنزي

يبحث العربي عن محترف آخر بديل للمدافع المصري شوقي السعيد الذي يبدو أنه لن يكمل مشواره مع «الأخضر» في الموسم الحالي، وزاد من احتمالات فسخ عقده ما صرح به مدير الكرة خليل البلام بأنه أبلغ شوقي موافقـة النادي على رحيله إذا أراد ويمنح رواتب ٣ أشهر حتى موعــد الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وانضم شوقي لاعب الزمالك إلى العربي في بداية الموسم الحالي وشارك في بعض المباريات وتعرض للإصابة، ولم يقدم المستوى المأمول منه مما جعل اللاعب يفكر في الرحيل من الفريق العرباوي.

وتتشابه حالة شوقي السعيد مع مواطنه عمرو زكي الذي انضم إلى السالمية موسم 2013/2014 ولم يكمل معه وتم فسخ العقد معه في اواخر عام ٢٠١٣ دون أسباب حيث كان يمر وقتها بخلاف مع ناديه الزمالك قبل التعاقد مع «السماوي».