يعقوب العوضي

حقق الكويت فوزا عريضا على حساب الجهراء وبنتيجة ٤٢-٢٢ (الشوط الأول ٢٥-١٠) في المباراة التي دارت بينهما مساء اول من امس على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدمج لكرة اليد، ورفع الفائز رصيده الى ١٠ نقاط ويبقى الخاسر دن رصيد، أدار المباراة الحكمان مشاري الرميح وعبدالعزيز فيصل.

ولم يتمكن الجهراء من مجاراة خصمه للفوارق الفنية بين أفراد الفريقين فكان مشاري صيوان وعبدالرحمن البالول وعبدالعزيز سالمين الى جانب عبدالله الخميس في الموعد، فنجحت كتيبة حجازي في التقدم منذ البداية وفرض فارق الأهداف وعدم إتاحة فرصة العودة بالنتيجة وحتى تقليص الفارق للجهراء.

وحسم الكويت الشوط الأول بفارق ١٥ هدفا أنهى بها آمال المنافس في الاقتراب من تقليص النتيجة وباءت محاولات الجهراء المتكررة لتسجيل موقف إيجابي وتغيير مجريات اللعب بالفشل، فغالبا كانت الهجمات تتعرض للارتداد بسبب بعض الأخطاء الهجومية وأيضا استعصى الدفاع الكويتاوي على مهاجمي الجهراء خاصة مع طريقة الدفاع المتقدم التي ينتهجها مدرب الأبيض سعيد حجازي.