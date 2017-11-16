حامد العمران

يغادر الجمعة المقبلة الى هنغاريا حارس القرين السابق لكرة اليد والساحل حاليا علي الخضر للخضوع لبعض الفحوصات الطبية للإصابة المزمنة التي يعاني منها في الكتف، وذلك عن طريق د.بيتر كاباش.

وأشار الخضر الى انه أرسل كل التقارير الطبية الخاصة به منذ ما يقارب الشهر وطلب منه الدكتور الحضور للفحص السريري، مؤكدا ان الإصابة قد تحتاج الى تدخل جراحي وان احتاجت سيكون الثلاثاء المقبل موعدا للعملية، متمنيا ألا يحتاج للتدخل الجراحي.

وقال الخضر ان الإصابة ألمت به منذ عامين عند مشاركته مع القرين في الدوري الممتاز وانه أخطأ خطأ جسيما بأخذ حقن الكورتيزون للمشاركة مع الفريق، ما أدى الى تضاعف الإصابة ومنعه حتى من مزاولة الحركة الطبيعية للكتف بالشكل المناسب.

وعن مستوى فريقه الساحل في الموسم الحالي، قال ان عودته للفريق الى جانب وليد الجيماز بعد انتهاء إعارتهما منحت الروح للفريق وانعكس ذلك على المباريات في الدوري ولكن لم يحسن الفريق تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك لنقص الخبرة عند اللاعبين، الى جانب عدم التزام الفريق في التدريبات في بداية الموسم لعدم توافر صالة تدريب، مشيرا الى ان مدرب الفريق حسام الدين توفيق يبذل قصارى جهده من أجل عودة الساحل الى مستواه السابق قبل 4 مواسم عندما كان ينافس على الصعود للدوري الممتاز ولكن تحضير الفريق بشكل متأخر أدى الى تراجع المستوى العام لأغلب اللاعبين، متمنيا ان يعود الساحل إلى سابق عهده في أقرب فرصة.

وذكر الخضر ان حراسة المرمي في الساحل بخير لوجود الثنائي جمال المطر ومبارك الرندي واجتهادهما للوصول الى مستوى فني جيد، مشيرا إلى ان المطر كان العلامة الفارقة في لقاء الساحل مع القرين في الجولة الخامسة ولتألقه استطاع الساحل تحقيق المفاجأة بالتعادل مع القرين، متمنيا التوفيق للثنائي في المباريات المقبلة.