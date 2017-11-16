جددت Ooredoo، الشبكة الأقوى في الكويت، إعلانها دعم سفير علامتها التجارية الرياضي الشاب عبدالعزيز الراشد الذي يشارك في بطولة Xtrerra Traithlon لرياضة السباق الثلاثي التراياثلون، وذلك في ولاية هاواي الأميركية في وقت لاحق هذا الشهر.



يجدر بالذكر أن الرياضي الراشد حصل على الميدالية الذهبية في مشاركته في نفس البطولة العام الماضي، والتي أقيمت في تاهيتي، ويعتبر الراشد أول كويتي وعربي يفوز في بطولة التراياثلون هذه.

وأكد الراشد عزمه على رفع اسم الكويت في بطولات عالمية أخرى، حيث يعتزم الإعلان عن مشاركته قريبا في مسابقات عالمية أخرى.

ويعتبر التراياثلون سباقا على ثلاث مراحل، السباحة ثم ركوب الدراجات وتنتهي بالجري.



وهذه الرياضة تتطلب من الرياضي الذي يمارسها امتلاك مواصفات معينة، لكونها تعتمد على القوة والسرعة، حيث ان مسافة السباحة 1.5 كيلومتر ومسافة ركوب الدراجة 30 كيلومترا و10 كيلومترات من الجري.

وتعليقا على مشاركة الراشد، أكد مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت مجبل الأيوب الالتزام بتقديم الدعم للشباب المبدعين في مختلف مجالاتهم، وأضاف قائلا: «نحن سعداء بتجديد إعلاننا لدعم الرياضي الكويتي الشاب عبدالعزيز الراشد، ودعمنا له نابع من سياستنا للمسؤولية الاجتماعية المعنية بدعم الشباب ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، كما أننا فخورون بإنجازاته خلال الموسم الماضي، ونتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل».