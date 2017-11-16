حصل لاعب منتخبنا الوطني للووشو كونغ فو عبدالرحمن ابراهيم في أسلوب التايجي على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأساليب التقليدية التي أقيمت في الصين بمدينة ايميشن خلال الشهر الجاري.

وشارك مع ابراهيم في البطولة من المنتخب كل من فهد العجمي لأول مرة مع فئة الكبار لوصوله العمر الموجود في قانون الاساليب مع مجموعة الكبار وهو من 15 الى 18 سنة، وكان أداؤه في أسلوب التايجي للكبار.

وهذه المشاركة والإنجازات جهود ذاتية من قبل القائمين في العمل في لجنة الووشو كونغ فو وعلى حساب اللاعبين الذين يسعون منذ عام 2009 إلى رفع علم الكويت في المحافل العربية والآسيوية والدولية، وتمنى مسؤولو اللجنة من الجهات الرياضية العليا في الدولة ووزارة الشباب أن يوفروا البيئة المناسبة والدعم المالي الكافي لهذه المشاركات.

ويقوم رئيس وأعضاء اللجنة الكويتية للووشو كونغ فو بحسب ظروفهم بعلم منافسات وبطولات تنشيطية للنهوض باللعبة، وسيقومون خلال الأيام المقبلة بإقامة دورة عربية للتدريب والتحكيم للساندا والتاولو، ويقوم بتقديم الدورة العربية نخبة من المحاضرين من الاتحاد العربي للووشو كونغ فو.