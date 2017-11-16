اختتمت مؤخرا منافسات بطولة كرة السرعة للبنات التي استضافتها كلية البنات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي تحت رعاية مدير الهيئة ولجنة كرة السرعة برئاسة يعقوب دشتي.

وحققت كل من دانة خالد وفاطمة شموه المركز الأول فيما جاء في المركز الثاني كل من هديل النوري وفرح عبدالرضا، وحل ثالثا كل من نورا العازمي وبدور الشمار.

من جانبها، أشادت رئيس قسم النشاط الرياضي بعمادة شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.هناء العمار بالمستويات المميزة للمشاركات بالبطولة مؤكدة استمرار قسم النشاط الرياضي في تنظيم الفعاليات النسائية خلال الفترات المقبلة، لاسيما على مستوى كرة السرعة.

وأشادت العمار بالتعاون المثمر بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ولجنة كرة السرعة، مؤكدة دعم الهيئة لنشاط اللعبة في ظل الإقبال والمستويات المميزة خلال البطولة.

بدورها، أشارت نائب رئيس لجنة كرة السرعة د.أنوار النوري إلى مساع كبيرة يبذلها مسؤولو اللجنة خلال الفترة الحالية وذلك لتجهيز المنتخب للظهور بالشكل المطلوب في الاستحقاقات المقبلة خاصة ان البلاد ستستضيف العديد من البطولات على مدار العام المقبل سواء المحلية أو الدولية.