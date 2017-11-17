يحيى حميدان

تجرع العربي هزيمة قاسية جدا على يد حامل اللقب الكويت بنتيجة 47-102 مساء اول من امس ضمن الجولة الـ 11 من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة، ليصبح «الأخضر» في وضع صعب للغاية للتأهل الى الدوري الممتاز الذي سيقام عقب ختام الدور الحالي.

وتسيد «الأبيض» مجريات اللقاء بشكل كامل، الأمر الذي سمح لمدربه السلوفيني بويان لازيتش بمنح أغلب اللاعبين المتواجدين في الدكة للعب وإثبات إمكانياتهم، وتألق لاعبو الفريق الكويتاوي بشكل لافت في التسجيل وحرمان المنافس من اللعب بأريحية في النواحي الهجومية، ووضح انهيار «الأخضر» في الربع الثاني تحديدا والذي سجل خلاله الفريق الفائز 39 نقطة.

وتقدم الكويت في جميع أرباع اللقاء وذلك على النحو التالي: (21-8)، (60-24)، (83-40)، (102-47).

قاد اللقاء الحكام محمد سبتي وعابر العابر ومحمد عبدالمنعم.

وفي بقية اللقاءات، فاز القادسية على التضامن 87-59، والساحل على الشباب 65-56، والصليبخات على اليرموك 70-61.

ويتساوى القادسية وكاظمة في صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، متقدمين على الجهراء والكويت (14)، والنصر (12)، والعربي والساحل والصليبخات (11)، واليرموك (10)، والشباب (9)، ويحتل التضامن المركز الحادي عشر والأخير برصيد 7 نقاط بهزيمته في جميع مبارياته.