مبارك الخالدي

حقق النصر فوزا مثيرا على العربي 3-1 في ختام الجولة الثانية لدوري الناشئين (تحت 17 سنة). ورفع «العنابي» رصيده إلى (6 نقاط)، فيما ظل الأخضر عند رصيده السابق (3 نقاط) ومتراجعا إلى المركز الثامن. ودخل القادسية والكويت والجهراء على خط المنافسة على الصدارة بعد أن تمكنوا من الارتقاء إلى النقطة السادسة، حيث فاز الأول على الشباب 4-0 والثاني على التضامن 2-1 والثالث على خيطان 4-3. وفي النتائج المتبقية، فاز السالمية على برقان 5-0، كما فاز الصليبخات على الفحيحيل 3-0، وانتهى اللقاء الذي جمع بين اليرموك والساحل بالتعادل 3-3.