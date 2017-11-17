يعقوب العوضي

فاز خيطان على الشباب بنتيجة ٣٥-٢٨ (الشوط الأول ١٩-١١) في المباراة التي جمعتهما في صالة الشهيد فهد الأحمد ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدمج لكرة اليد، ورفع الفائز رصيده الى ٤ نقاط فيما يبقى التضامن بلا نقاط، أدار المباراة الحكمان جاسم السويلم وعبدالرحمن الملا.

وقدم الشباب مباراة جيدة نسبيا، إلا أن الأخطاء الفردية في الهجوم والبطء في العودة الى المنطقة الدفاعية أطاح بجهود اللاعبين مع نهاية الشوط الأول ليخرج خيطان بفارق ٨ أهداف حسم فيها مجريات اللعب مبكرا.

خيطان في الجهة المقابلة بقيادة المدرب الوطني إسماعيل عبدالقدوس احكم قبضته على المواجهة منذ البداية بمعية اللاعبين علي اشكناني، فهد الهاجري وجاسم البرك وابتعد بفارق الأهداف حارما منافسه من إمكانية التقليص.