مبارك الخالدي

أعلن نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة ان إدارة النادي قررت إجراء العملية الجراحية للاعب طلال جازع في فرنسا على يد البروفيسور جيل ربور المتخصص في الإصابة التي يعاني منها اللاعب. وأشار عقلة الى ان اللاعب سيغادر البلاد في 20 الجاري متوجها الى باريس على ان يجرى الجراحة اللازمة 23 منه.

وقال عقلة: أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وإدارة نادي الكويت على وقوفها الى جانب اللاعب وإيفاده الى العلاج على نفقة النادي. وكانت إدارة الفريق قد عرضت إصابة اللاعب على عيادة المركز الطبي للاتحاد الدولي «فيفا» في مدينة دبي، حيث يقيم «الأبيض» معسكره التدريبي حاليا، وثبت حاجته للجراحة لأربطة اعلى الفخذ وفترة تأهيل تقترب من الشهرين قبل ان يعود الى الملاعب.

وفي شأن متصل، قام الجهاز الإداري للأبيض بتكريم إدارة نادي الوصل الإماراتي على التسهيلات التي قدمت للفريق أثناء تواجده في معسكره التدريبي.

وقال عقلة: ليس بغريب على أهلنا في الإمارات ونادي الوصل ما وجدناه من حفاوة وتوفير ما يلزم لإنجاح المعسكر.

وقدم عقلة درعا تذكارية لعضو مجلس إدارة نادي الوصل ماجد عبيدالله وإلى مدير قطاع الاحتراف احمد فؤاد، وإلى المدير التنفيذي محمد الظاهري.