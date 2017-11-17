مبارك الخالدي

تعاقد الجهاز الإداري لفريق كرة القدم للصالات بنادي الكويت مع المدرب البرتغالي اندريه ايدوس ليقود الفريق الموسم الجاري بدلا من المدرب البرازيلي كارلوس البرتو.

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، قال مدير كرة الصالات والألعاب الشاطئية بنادي الكويت عبدالوهاب العمر ان الجهاز الإداري للعبة كان يرصد أوضاع الفريق تحت قيادة كارلوس لكن المؤشرات لم تكن إيجابية رغم الفرصة الكافية المتاحة للمدرب.

وأضاف: وعليه قررنا التواصل مع ايدوس الذي ارتبطت علاقتنا معه إبان تواجدنا في معسكر سابق، حيث يتمتع بسيرة ذاتية ممتازة ونتمنى له التوفيق مع الفريق هذا الموسم. وأوضح العمر ان آيدوس هو مدرب الغرافة القطري السابق ولديه خبرة ودراية بكرة الصالات في الخليج ومن المتابعين لمنتخبنا الوطني وكذلك دوري كرة الصالات في البلاد، فضلا عن شخصيته القوية وإجادته للغة العربية والإنجليزية ما يسهل التواصل مع اللاعبين خلال التدريبات او المباريات، لافتا الى ان المدرب الجديد يمتاز بقدراته التكتيكية في التعامل مع المباريات.