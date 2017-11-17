ناصر العنزي

تنطلق مساء اليوم بطولة كأس سمو ولي العهد في النسخة الـ 25 بعد أن أقيمت اول مرة عام 1993 وحقق الكويت اللقب، وتقام البطولة بنظام المجموعتين وتلعب الفرق من دور واحد ثم يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي، وتضم المجموعة الأولى: الكويت والعربي والصليبخات واليرموك والفحيحيل والشباب وبرقان، وتضم المجموعة الثانية: القادسية والسالمية وكاظمة وخيطان والساحل والنصر والجهراء والتضامن.

وتقام اليوم ٣ مباريات ضمن المجموعة الأولى، حيث يلعب العربي مع الصليبخات على ملعب محمد الحمد، والشباب مع برقان على ملعب ناصر العصيمي بنادي خيطان، والفحيحيل مع اليرموك على ملعب صباح السالم.

الأخضر يسعى للمنافسة

يدخل العربي هذه البطولة من أجل المنافسة على لقبها بعد ان تعثر في القسم الأول من الدوري واحتل مركزا متأخرا، ويسعى في هذه البطولة إلى إرضاء جماهيره والتأهل إلى نصف النهائي خصوصا ان مجموعته تضم فرق الدرجة الأولى باستثناء الكويت المرشح القوي للحصول على اللقب وأسهل نسبيا من المجموعة الثانية.

وأشرك المدرب محمد ابراهيم عددا من لاعبيه في كأس الاتحاد والذين لم يشاركوا في الدوري الممتاز، وتعتبر هذه البطولة فرصة للمدرب محمد إبراهيم للدخول في المنافسة وفي حال تعثر الفريق فسوف تتصعب الأمور في مشواره مع الأخضر.

الصليبخات قدم مستويات متفاوتة في دوري الدرجة الأولى لكنه لم يظهر بالصورة المأمولة منه للمنافسة على التأهل للدرجة الممتازة، وستكون بلا شك مهمته صعبة لكنه قادر على إحراج خصمه إذا لعب بروح عالية.

وفي مباراة برقان والشباب فإن الأول تحسن كثيرا هذا الموسم بقيادة المدرب محمد دهيليس وجاء في مركز جيد في الدرجة الأولى، ويحتاج لاعبوه الى المشاركة في مثل هذه البطولات لاكتساب الخبرة، في حين ان الشباب يضم عناصر جيدة تحتاج إلى الفرصة لإثبات وجودها مع الفريق ولكن عليهم الاستفادة من أخطائهم.

الفحيحيل «متصدر»

يلعب الفحيحيل مباراته اليوم وهو في حالة معنوية مرتفعة، حيث أنهى القسم الأول متصدرا دوري الدرجة الأولى بإشراف مدربه الإسباني ميغيل رودولفو، ويمكنه المنافسة على التأهل لنصف النهائي إذا لعب بنفس الإجادة والروح العالية ولن يكون ذلك صعبا في مثل مستويات هذه المجموعة باستثناء الكويت.

اليرموك الذي يشرف عليه المدرب البرازيلي جاسينيز سيلفا قدم مستويات متفاوتة في دوري الدرجة الأولى ويضم عناصر شابة ذات جهد طيب داخل الملعب ويعرف خصمه جيدا في أول مباراة له في المجموعة الأولى.

حكام مباريات اليوم

اختارت لجنة الحكام في اتحاد الكرة الحكم سعد الفضلي لإدارة مباراة العربي والصليبخات اليوم، على أن يدير يوسف نصار لقاء الشباب وبرقان، فيما سيكون علي الحداد حكما لمواجهة اليرموك والفحيحيل.

المتوجون باللقب

يحمل القادسية الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة كأس ولي العهد بعد ان حققها في 8 مناسبات، ويلاحقه العربي بـ 7 ألقاب، ثم الكويت 6، وتوج السالمية باللقب مرتين، وكاظمة مرة وحيدة.