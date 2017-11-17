يفخر بنك الخليج مجددا برعايته لبطولة الكويت الدولية للجوجيستو في نسختها الثانية لعام 2017.

ومن المقرر أن تنطلق فعالياتها من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري وذلك في صالة التزلج.

وتستقطب البطولة المواهب الشابة ومحبي الرياضة من جميع المستويات، وذلك لعرض مهاراتهم وإبراز مواهبهم الرياضية في جميع المجالات. وبعد نجاحها في الموسم الماضي 2016، والتي شهدت مشاركة أكثر من 300 لاعب رياضي من 20 دولة مختلفة، تجمع بطولة الكويت الدولية للجوجيستو هذا العام على مدى ثلاثة أيام مليئة بالإثارة جميع العائلات للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة. وتوصي اللجنة المنظمة اللاعبين المشاركين بالوصول مبكرين في اليوم الأول للبطولة وذلك لإتمام عملية التسجيل، وتزويدهم بنبذه عن القواعد والشروط الواجب اتباعها، قبل جلسة الأسئلة والأجوبة مع فريق لجنة تحكيم البطولة.

كما يشهد اليوم الثاني من الفعالية تسجيل الأوزان بين الفئات المعنية التي ستكون بمنزلة محفز لليوم الأخير من المنافسة.

وسيلمس الجمهور جوانب الحماس من خلال مشاهدة البطولة مباشرة في صالة التزلج، ومتابعة المنافسات المثيرة للأحزمة بجميع مستوياتها، إلى جانب تتويج بطل الحزام للجوجيستو لعام 2017.

وتأتي رعاية بنك الخليج لبطولة الكويت الدولية للجوجيستو للعام الثاني في إطار التزامه بدعم مبادرات الشباب وضمن استراتيجيته الرامية إلى تعزيز الأنشطة الصحية واللياقة البدنية.

وتعليقا على دعمه المتواصل، صرح خالد العتيبي، مدير الاتصالات في بنك الخليج، قائلا: «يفخر بنك الخليج برعايته لبطولة الكويت الدولية للجوجيستو المفتوحة للعام الثاني على التوالي».

وتابع في أعقاب النجاح الذي حققته في العام الماضي، تعد البطولة فرصة رائعة للمجتمع الكويتي للالتقاء ودعم المواهب الشابة للوصول إلى القمة مع لاعبين عالميين. وتقوم أساسيات رياضة الجوجيستو على الاحترام، والوعي الذاتي والعزيمة، فهي جميعها مهارات تساعد على تقوية اللاعب أو اللاعبة في المجتمع، كما تهدف البطولة إلى تشجيع الشباب على استكشاف ثقافة الرياضة.

وأضاف العتيبي: تواصل الكويت العمل على رفع مستوى احتضانها للفعاليات الرياضية العالمية، ونحن في بنك الخليج سعداء بالدور الذي نقوم به من خلال الترحيب بالرياضيين المحترفين والنخبة في هذا الحدث الرياضي العالمي. ونحن على ثقة بأن فعاليات البطولة المقامة على مدار ثلاثة أيام ستكون مليئة بالإثارة والمرح. نتمنى لجميع المشاركين حظا موفقا خلال البطولة.