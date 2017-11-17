برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، تنطلق اليوم في مركز الجواد العربي (بيت العرب) بطولة مهرجان الكويت الوطني للجواد العربي للخيول المصرية التي يشارك فيها اكثر من ١٢٠جوادا وفرسا من مختلف المهور والمهرات والأصناف.

وأعرب رئيس لجنة الأمناء لبيت العرب علاء الرومي عن سعادته لانطلاق أولى بطولات الموسم والمشاركة الكبيرة من قبل الملاك ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة، وشكر سمو ولي العهد إلى دعمه ورعايته لرياضة الآباء والأجداد وملاك الخيل والمرابط على تعاونهم مع بيت العرب ورجال الصحافة والإعلام والجميع علي الجهود المبذولة من اللجان العاملة لإنجاح المهرجان، متمنيا التوفيق للمشاركين.

بدوره، تحدث عبدالله الخالدي بالنيابة عن المرابط والملاك فشكر سمو ولي العهد على دعمه لجمال الخيل العربي وشكر رئيس وأعضاء مجلس الأمناء واللجان العاملة على الاستعدادات الطيبة لأول بطولات الموسم وحرص الملاك علي المشاركة بأعداد كبيرة لإنجاح مهرجان سمو ولي العهد وإبراز الخيل العربية. من جهته، قال مدير البطولة عبدالله البريهي إن الحكام الذين سيديرون البطولة وصلوا واكتملت الاستعدادات للبطولة، وتمنى التوفيق للجميع.