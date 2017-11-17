ذكر مدير أكاديمية منطقة مبارك الكبير والأحمدي لألعاب القوى - بنين عبدالله العازمي أن مشروع «عيالنا أملنا» يهدف لاكتشاف مواهب أبنائنا الطلبة وصقل هذه المواهب للأندية الرياضية وصناعة أبطال في ألعاب القوى في المستقبل.

وأوضح العازمي: يوجد 3 مراكز لألعاب القوى تغطي 6 محافظات، كل مركز لمحافظتين، والفئة المستهدفة في الأكاديمية طلبة المرحلة المتوسطة. ومن جانبه، قال المدرب في أكاديمية منطقة مبارك الكبير والأحمدي لألعاب القوى - بنين مساعد الفضلي: نحن مهمتنا في الأكاديمية صقل المواهب وتهيئتهم للمرحله القادمة مرحلة الأندية، فالذي لم يحالفه الحظ في أن يشارك في الأندية المحلية نساهم نحن في ان يشارك وينضم للأندية المحلية.

من جانبه، أضاف المدرب عباس رضا أن مشروع «عيالنا أملنا» هو لتنمية مواهب أبنائنا الطلبة وتدريبهم على ألعاب القوى واختيار اللاعبين المتميزين منهم ليشاركوا في الأندية الرياضية ويصبحوا أبطالا في المستقبل.