تنطلق البطولة العامة لاختراق الضاحية لجميع الفئات اليوم الجمعة ليستهل بها الاتحاد الكويتي لألعاب القوى أنشطة الموسم الرياضي 2017 - 2018.

وتقام البطولة في الساحة المقابلة للبوابة الرئيسية لستاد جابر الأحمد الدولي وتستمر يومين وتشتمل منافسات اليوم الأول في البطولة على سباقات البراعم والأشبال والشباب، فيما تشتمل منافسات اليوم الثاني على سباقات لفئتي الناشئين لمسافة ستة كيلومترات وفئة العمومي لمسافة 12 كيلومترا.

وهنأ أمين السر لاتحاد ألعاب القوى ومدير البطولة سيار العنزي أسرة اللعبة بانطلاقة الموسم الجديد، معربا عن أمله في أن يشهد هذا الموسم استمرار تألق ألعاب القوى الكويتية ومواصلة مسيرة إنجازاتها على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

وأضاف العنزي ان البطولة ستقام بالمضمار الذي جهزه الاتحاد خصوصا للبطولة أمام ستاد جابر الدولي في منطقة العارضية بمواصفات قانونية تتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار إلى انه سيتم على ضوء مستويات اللاعبين في البطولة اختيار لاعبين ممن سيمثلون منتخب ألعاب القوى في بطولة الخليج لاختراق الضاحية.