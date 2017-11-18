مبارك الخالدي

تعود إلى البلاد مساء اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت قادمة من الإمارات بعد انتهاء فترة معسكر الفريق المقام في نادي الوصل والذي انطلق ٨ الجاري، ومن المقرر أن يخضع الفريق للراحة غدا على أن يباشر تدريباته مساء الاثنين وبحسب ما تم إعلانه اكتفى الجهاز الفني بالتدريبات على فترتين صباحية ومسائية لتعذر الحصول على مباريات ودية بسبب الإيقاف المفروض من «فيفا». ويستعد الأبيض لحملة الدفاع عن لقبه كبطل لكأس ولي العهد عندما يواجه برقان في إطار منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وشكر نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة سفارتنا في الإمارات على ما قدموه تجاه بعثة الأبيض.