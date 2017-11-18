أحمد السلامي

علمت «الأنباء» من مصدر مطلع ان رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد سيتكفل بدفع تكاليف أحد المحترفين الثلاثة، فيما يتكفل الرئيس السابق للنادي فواز الحساوي بالمحترف الثاني على أن تقوم إحدى الشركات الخاصة بدعم الفريق بمحترف ثالث إذا ما كان يرتقي إلى مستوى التطلعات.

ولفت المصدر إلى ان المحترفين اللذين سيتكفل بهما الفهد والحساوي سيكونان مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يمتلكان سيرة ذاتية مميزة ولديهما قدرات عالية لخلق الفارق مع الفريق بعد مشاركتهما الرسمية وهو الأمر الذي سيساهم في إعادة «الأصفر» إلى وضعه الطبيعي ويكون قادرا على دخول منافسات الموسم بالصورة المتوقعة له.

وأضاف ان المحترفين الغانيين الثلاثة الذين يخضعون للتجربة في الفترة الحالية بنادي القادسية تابع أداءهم الجهاز الفني خلال إحدى البطولات القارية التي أقيمت مؤخرا وطلب من الشركة التي أبدت استعدادها لتدعيم خطوط الفريق بمحترف ثالث أن تقوم باستقطابهم جميعا وإخضاعهم للتجربة حتى يتمكن الجهاز الفني لنادي القادسية من التعرف على قدراتهم والتأكد من مستوياتهم وإمكانية الاستفادة منهم.