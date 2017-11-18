أحمد السلامي

علمت «الأنباء» من مصدر مطلع عن أزمة ملاعب تعاني منها الأندية وستعرقل مسابقات المراحل السنية بسبب خروج 9 ملاعب من الخدمة بسبب أعمال الصيانة وهو الأمر الذي سيؤثر بصورة سلبية على مشوار البطولات ويعرقل حركة التدريب لدى معظم الأندية بسبب عدم توافر ملاعب بديلة قادرة على استيعاب الحصص التدريبية للفرق التي لا تجد الوقت والمكان المناسب لإقامة تدريباتها بما فيها فرق الدرجة الأولى.

وأشار المصدر إلى ان الهيئة العامة للرياضة قامت باجراء أعمال الصيانة على الملاعب الفرعية رقم 2 في الأندية بهدف زراعة البذرة الشتوية وهو الأمر الذي تسبب في عرقلة حركة العمل وتأثرها سلبا إذ تعاني الملاعب المتوافرة من ضغط الفرق التي تقيم تدريباتها عليها وكذلك ستعرقل أعمال الأجهزة الفنية التي تشرف على التدريبات، حيث تقام على الملاعب المتوفرة المباريات الرسمية إضافة إلى التدريبات وهو ما يؤثر على الملاعب التي ستتأثر بسبب الضغط.

ولفت المصدر إلى ان لجنة المسابقات ستكون في وضع حرج أمام الأندية، حيث ستكون أمام 3 خيارات وهي أن تقام المباريات على 6 ملاعب فرعية لكافة المراحل السنية أو أن تقوم بتأجيل بعض المباريات أو تستعين بملاعب مراكز الشباب لإقامة المباريات رغم أن الملاعب الأخيرة لم يسبق لها أن دخلت في الخدمة لاعتبارات فنية وفي مقدمتها أن الملاعب أساسها الثيل الصناعي الذي لا يتناسب مع المقاييس المعتمدة دوليا.