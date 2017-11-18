يعقوب العوضي

تتجه الأنظار نحو صالة نادي الكويت عندما تشير عقارب الساعة إلى السابعة والنصف مساء اليوم حين تقام المباراة النهائية التي تجمع الكويت وكاظمة (كلاهما ٢٠ نقطة) على لقب البطولة التنشيطية للكرة الطائرة، ويلتقي في الجولة النهائية كل من برقان (١٠ نقاط) مع القادسية (١٧ نقطة)، الفحيحيل (١٣ نقطة) مع العربي (١٨ نقطة)، التضامن (١٣ نقطة) مع الشباب (١٤ نقطة)، اليرموك (١٣ نقطة) مع الصليبخات (١٣ نقطة) والساحل مع الجهراء (١٤ نقطة).

وصول كاظمة إلى مرحلة الحسم في البطولة يدل على الجهود المضاعفة للفريق لاستعادة لقب الدوري الممتاز المزمع انطلاقه ٢٨ الجاري.

كما ان ثبات خطى الكويت وعزيمة لاعبيه لا تقل إصرارا عن البرتقالي والذي يطمح إلى تكرار إنجازات الموسم الماضي، وقدم كاظمة مستويات مميزة طوال مشوار البطولة نجح معها في فرض نفسه كأحد المرشحين لنيل لقب البطولة، ولا يمكن إغفال دور الكويت الذي بدوره ظهر بالصورة المطلوبة ليثبت أن تحقيقه لقب ممتاز الطائرة وبطولة الكأس لم يكن وليد الصدفة ولا تقبل المواجهة القسمة على اثنين بتاتا والخطأ فيها ممنوع ومن الصعب التكهن بنتيجة اللقاء لتقارب مستوى الفريقين، ولكن الفيصل بينهما سيكون من خلال الأداء داخل الصالة ولمن يقدم كل ما لديه.