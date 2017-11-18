ينظم نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية يوما مفتوحا لهواة الاستعراض الحر على حلبة النادي على طريق الدائري السابع بمشاركة نخبة من المتسابقين.

وقال امين سر النادي فهد العلاج لـ «كونا» ان النادي يهدف من تنظيم الايام المفتوحة الى استقطاب هواة هذه الرياضة من الشباب «ما يسهم في تطوير رياضة المحركات في الكويت وجمع الشباب تحت مظلة النادي وفي الحلبة تحقيقا للأمن والسلامة».

وأعرب العلاج عن أمله أن تحقق مثل هذه التجمعات الهدف المأمول منها في دعم الشباب الممارس لرياضة المحركات بشتى أنواعها وإبعادهم عن مخاطر الطرقات والممارسات الخاطئة متمنيا السلامة لجميع المتسابقين والنجاح للنادي في التنظيم.

وأضاف ان تجمع الشباب في الحلبة سيكون في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم على أن تستمر المنافسات حتى الخامسة مساء.