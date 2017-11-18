كاظمة يواجه خيطان والنصر يلتقي الساحل والجهراء أمام التضامن

ناصر العنزي

تبدأ فرق المجموعة الثانية لكأس سمو ولي العهد منافساتها اليوم بإقامة ٤ مباريات أكثرها ترقبا للجمهور مواجهة القادسية والسالمية على ستاد جابر الدولي، ويلعب كاظمة مع خيطان على ملعب محمد الحمد والنصر مع الساحل على ملعب التضامن والجهراء والتضامن على ملعب علي صباح السالم، والباب مفتوح في هذه المجموعة لأكثر من فريق لخطف بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي.

المعاملة بالمثل

مواجهة القادسية والسالمية تأتي بعد مباراتهما في الدوري الممتاز ٢ ـ ٢ وشهدت أحداثا مثيرة وحالات طرد شغلت الوسط الرياضي، ويقدم كل فريق نفسه اليوم منافسا على بطاقتي التأهل فالأصفر يلعب من أجل استعادة بريقه بعد أن تأخر في الترتيب في نهاية القسم الأول من الدوري الممتاز «الرابع» وعليه أن يتخطى اليوم خصما عنيدا لا يهزم بسهولة، والتقط الأصفر أنفاسه بعض الشيء واستعد المدرب داليبور ستاركيفيتش للمواجهة بالعناصر الجاهزة لمثل هذه المباريات.

السالمية بقيادة مدربه عبدالعزيز حمادة ترك انطباعا ممتازا في الدوري وجاء ثالثا بعد ان قدم مستويات مرضية تجعله منافسا على المقدمة، ويعرف المدرب ولاعبوه خصمهم اليوم، لذلك سيكون التعامل معه بمثل ما يبديه فلن يتركه يهاجم بمفرده، حيث يجيد السماوي التنظيم الهجومي والارتداد السريع بفضل وجود عناصر مثل فراس الخطيب وعدي الصيفي ونايف زويد وروجيه.

منو يفوز؟

من سيفوز كاظمة ام خيطان؟ النتائج ووضع الفريقين تقول ان كاظمة أقرب للفوز ولكن كرة القدم تقول كلاما آخر فمن يعمل يحقق الفوز، لذلك سيكون على البرتقالي الحذر وعدم التقليل من قدرات خصمه، وفي مباراة النصر والساحل فإن الأول يلعب في الدرجة الممتازة وقدرات لاعبيه أفضل من خصمه ولكن على العنابي أن يقدم ما يثبت أحقيته في التميز وألا يكتفي بدور المشاكس في المجموعة وعليه ان يقاتل لخطف بطاقة التأهل، والساحل يبحث عن تحقيق نتيجة مرضية والاستفادة من مثل هذه البطولات لاكتساب الخبرة.

وفي مباراة الجهراء والتضامن فإن فريق القصر الأحمر أصبح مؤهلا للفوز باللقب بعد ان أنهى القسم الأول من الدوي بالمركز الثاني خلف الكويت المتصدر، ولو أحسن اللاعبون تطبيق ما يريده المدرب بوريس بونياك فلن يكون صعبا عليهم، أما التضامن فيبحث عن مسح الصورة التي ظهر عليه في الدوري بإشراف مدربه الجديد رادي خلفا للمستقيل ماهر الشمري.

حكام المباريات

٭ القادسية والسالمية: علي محمود، فارس الشمري، علي كرم، وعمار اشكناني.

٭ كاظمة وخيطان: عباس الشمري، عباس غلوم، عبدالعزيز عيدان، ومحمد الحداد.

٭ النصر والساحل: هاشم الرفاعي، يعقوب السهيل، علي جراق، وحسن الحداد.

٭ الجهراء والتضامن: ضيف الله الفضلي، حمود السهلي، محمد العطار، وفهد سعد.