تختتم اليوم منافسات بطولة جمال الخيل المصرية برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد التي انطلقت ظهر أمس على مضمار مركز الجواد العربي «بيت العرب» المربط الرسمي للكويت والتابع للديوان الأميري.

وتبدأ منافسات اليوم في الساعة 9:00 صباحا ببطولة المهرات عمر سنتين، على أن تختتم في الساعة 5:00 مساء بفئة الأفحل عمر 7 سنوات وما فوق، وتبدأ بعدها عملية تتويج الأبطال في كل فئة.

وبهذه المناسبة قالت المشرف العام على مركز الجواد العربي «بيت العرب» الشيخة سارة الفهد «الجميع في المركز يعمل منذ فترة كخلية نحل من أجل التجهيز للبطولة، وتم وضع اللمسات الأخيرة مساء الخميس وتجهيز المضمار بالصورة المطلوبة».

وبينت أن لجنة البطولات التابعة للهيئة الأوروبية لمنظمات الخيل العربية «إيكاهو» ضمت بطولة الكويت الدولية للجواد العربي إلى قائمة البطولات والمسابقات المعتمدة إقليميا وعالميا للخيل العربية، ومنحها تصنيف (A)، وهو ما يعد إنجازا كبيرا لمركز الجواد العربي «بيت العرب» على المستويين المحلي والعالمي.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس الأمناء في المركز والذي يتولى منصب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان علاء الرومي، أن المركز جاهز لتنظيم مثل هذه البطولات المهمة والتي يشارك بها مجموعة كبيرة من ملاك الخيل من خارج الكويت، والجميع يعمل من أجل تذليل كافة العقبات وتوفير كل سبل الدعم من أجل إنجاح المهرجان.

وأضاف ان البطولة الدولية لجمال الخيل ستبدأ فعالياتها في 30 نوفمبر وتستمر حتى 2 ديسمبر بمشاركة كبيرة من ملاك الخيل.