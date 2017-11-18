يستعد بنك الكويت الوطني لتتويج أكثر من 100 فائز في نهاية سباق «الوطني للمشي»، المقرر أن ينطلق في عامه الـ 23 يوم السبت 9 ديسمبر المقبل.

كما يعد البنك الوطني برنامجا متكاملا ليوم السباق يتضمن العديد من المفاجآت والجوائز القيمة للمشاركين والمتسابقين، حيث سيتم في نهاية السباق تتويج 100 فائز بينهم المتسابقون العشرة الأوائل من الفئات العشر المشاركة من النساء والرجال، بالإضافة إلى السحب على سيارتي رينو من مجموعة البابطين، إلى جانب توزيع جوائز فورية ومسابقات تفاعلية مع الجمهور المشارك ومفاجآت وفعاليات مسلية اخرى.

ويستمر الموقع الإلكتروني للبنك الوطني المخصص للسباق NBKWalkathon.com في استقبال طلبات التسجيل حتى 22 الجاري، كما سيفتح مقر التسجيل الخاص بتسلم أرقام المتسابقين أبوابه ابتداء من يوم الخميس 23 نوفمبر 2017 على شارع الخليج العربي بالقرب من المركز العلمي.

ويلتزم كل متسابق بارتداء رقم السباق الذي تسلمه عند التسجيل، حيث يتميز الرقم باحتوائه على شريحة ذكية ليتسنى لكل متسابق تتبع عدد خطواته، والتعرف على مركزه خلال السباق الذي سيكون تحت إشراف حكام معتمدين من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة في البنك الوطني عبدالمحسن الرشيد إن الجميع مدعو للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الأكبر على مستوى الكويت. ويحتفل هذا السباق بمرور 23 عاما على انطلاقه، حيث كرس مفهوم الرياضة لحياة وصحة أفضل على مدى عقدين، كما نجح في حشد آلاف المشاركين من مختلف الأعمار للمشي جنبا إلى جنب في 9 ديسمبر في يوم رياضي حافل بالعديد من النشاطات والفعاليات والمفاجآت، حيث سيقام حفل ختامي ضخم في نهاية السباق في شاطئ الشويخ.

وأضاف الرشيد ان «الوطني» يحرص سنويا على تقديم رسالة اجتماعية وتوعوية جديدة من خلال سباق المشي، الذي يحمل هذا العام شعارا جديدا «نحن أقوى مع كل خطوة»، وذلك بهدف التشجيع على الرياضة والتوعية بأهمية نشر الثقافة الصحية التي يواصل البنك الوطني تبنيها ودعمها كجزء من مسؤوليته الاجتماعية.