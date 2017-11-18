البابطين يدعو محبي اللعبة لحضور الفعاليات

يعقوب العوضي

انطلقت صباح امس بطولة الكويت الدولية للجيوجتسو على صالة التزلج على الجليد الكائنة في العاصمة تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة واللجنة الكويتية للجيوجتسو وبمشاركة من الجنسين. وبــــدأت المنــافســــات الصباحية للإناث لوزن تحت 60 كيلوغراما على الحزامين الابيض والأزرق، حيث أحرزت رشا الفهد من أكاديمية سايد كيك الكويتية المركز الأول بينما تحصلت ونالت سناء عبدالحميد من اكاديمية سايد كيك المركز الثاني، وذهب المركز الثالث لصالح لودو فيزا سباي من نادي جي اف تي.

وفي وزن 60 كيلوغراما فما فوق تحصلت غالية بوعركي من اكاديمية سايد كيك على المركز الأول، فيما حصلت اماندا خالد من نادي ابسلوتو جيوجتسو على المركز الثاني وكان المركز الثالث للإماراتية حمدة حسين.

في السياق ذاته، اكد رئيس لجنة الجيوجتسو عبدالمحسن البابطين نجاح البطولة وان الهدف يتمحور حول الوصول الى العالمية بلاعبينا ولاعباتنا وتطوير مستوى اللعبة في الكويت الى جانب التوسع والانتشار المحلي والدولي.

ووجه البابطين دعوة لمحبي ومتابعي الرياضة الكويتية لحضور فعاليات اليوم الثاني من البطولة والتي ستشهد منافسة وندية من الجميع.

بدورها، اكدت لاعبة المبارزة لولوة الأيوبي اعتزازها وفخرها بلاعبات الكويت والنتائج الايجابية التي حققنها في اليوم الأول من البطولة.

وقالت: 10 لاعبات كن على الموعد من داخل وخارج الكويت ونتمنى في السنوات المقبلة التركيز على الأطفال والمراحل السنية، خاصة ان البطولة الحالية شهدت تزايدا في مشاركة اللاعبين واللاعبات. وتوجهت الأيوبي بالثناء والشكر للجهود الكبيرة في التغطيات الرياضية عامة والجيوجتسو خاصة التي تقوم بها صحيفة «الأنباء».