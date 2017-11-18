مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم أحمد السلامي

وفي منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس ولي العهد حقق العربي فوزه الأول وذلك على حساب الصليبخات بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد محمد الحمد، سجل الهدفين علي خلف (58) وبوبي كلمنت (80)، وبهذا الفوز حصد الأخضر (3) نقاط. وجاء الشوط الأول متواضع المستوى مع أفضلية نسبية للعربي من حيث الاستحواذ لكن العشوائية وسوء التنظيم لخط المقدمة أفقد الفريق فرصه المتاحة، فيما اعتمد الصليبخات على الكرات المرتدة وكان الأقرب الى التسجيل في مناسبتين أبرزهما استثمار محمد العلاطي خطأ العاجي ابراهيما كيتا ليمرر الكرة لجونيور المنفرد الذي سدد بجوار القائم الأيسر للحارس سلمان عبدالغفور (15)، وحاول علي مقصيد ايجاد الحلول عبر كرة ثابتة لكن الحارس بدر الصعنون ابعدها الى ركنية (34)، وفي الوقت بدل من الضائع كاد محمد فريح ان يدرك المرمى لكن الصعنون أبعد الكرة ببراعة. وفي الشوط الثاني تحسن أداء العربي الذي ضغط بغية التسجيل وكان له ما أراد بتسديدة قوية من داخل المنطقة لعلي خلف سكنت سقف مرمى الحارس (58) وكاد الموسوي ان يضيف هدفا آخر لكن كرته مرت جوار القائم الأيمن (72)، ومن ركنية نفذها محمد فريح ارتقى النيجيري بوبي كلمنت ليضع الكرة على يمين الحارس الصعنون (80) ولم تكن للصليبخات محاولات تذكر خلال الشوط.

فوز اليرموك

وعلى ستاد صباح السالم، حقق اليرموك أول ٣ نقاط له في البطولة بعد فوزه على الفحيحيل ٣-٢، سجل لليرامكة وسام الادريسي هدفين (٢٢و ٢٥) وأحمد هاني (٤٧)، بينما سجل هدفي الفحيحيل الليبي معتز المهدي (41و84).

تعادل الشباب وبرقان

وعلى ستاد ناصر العصيمي، تعادل فريقا برقان والشباب من دون أهداف ليصبح رصيد كل من الفريقين نقطة واحدة.