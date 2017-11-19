النمش: حقوقنا مسلوبة ونطالب المسؤولين بإنصافنا

دشتي: الكويت مدرسة لتخريج المدربين الأجانب

العياف: لائحة قانونية وميثاق شرف لتنظيم سوق العمل

مهنا: مشكلتنا تكمن في التدخلات الإدارية

يعقوب: رفضت عرض خيطان من أجل المدرب الوطني

الخليفي: رسالتي للأندية .. اصبروا على «الوطنيين»





أحمد السلامي

أجمع عدد من المدربين الوطنيين على ضرورة إقرار قوانين لتنظيم مهنة التدريب في السوق المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار إقرار لائحة مالية تحفظ للمدرب حقوقه عبر سلم الرواتب وفرضه على الأندية، وذلك بهدف المساهمة في إنجاح العمل المكلفين به، جاء ذلك خلال الندوة الرياضية التي أقيمت في ديوان «النمش» بمنطقة بيان والتي حضرها عدد من الشخصيات الرياضية يتقدمهم رئيس نادي الصليبخات سابقا د.مساعد الكريباني وأمين السر العام بنادي الفحيحيل صالح المجروب وأمين السر العام بنادي برقان سابقا حمد ماجد، إضافة إلى عدد من المدربين الوطنيين الذين حرصوا على الحضور والمشاركة ونقل معاناتهم واحتياجاتهم.

بدأت الندوة بكلمة المدرب الوطني محمد النمش قال فيها: نحن نحتاج إلى وضع تصور شامل إلى احتياجات المدرب الوطني والآلية المطلوب تطبيقها لضمان إنجاح عمله والنهوض بمستواه وتقديمه للجمهور باعتباره مدربا قادرا على حمل الأمانة وتحقيق الإنجازات، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بتضافر جهود المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة وال قائمين على اتحاد كرة القدم بالتعاون مع مسؤولي الأندية الرياضية.

وأضاف: نحن اليوم نطالب بمساواتنا مع المدرب الأجنبي الذي يتم توفير شتى احتياجاته ودعمه ماديا ومعنويا ومنحه مطلق الصلاحيات للعمل في بيئة صحية تساهم في تحقيقه ما لا يستطيع المدرب الوطني تحقيقه، وهذا الأمر لا يتحمله المدرب الأجنبي بل الإدارات التي تضيق الخناق على المدرب الوطني وتبدأ في مساومته بداية من أجره الشهري وتحمله أدوارا كثيرة، منها أن يقوم بدور المرشد الاجتماعي ويكلف بأعمال إدارية ويتحمل مسؤولية عدم تواجد حافلات لنقل اللاعبين فيضطر الى أن يقوم البعض منهم بدفع أجرة التاكسي ويتم تأخير صرف الرواتب لعدة أشهر ومنهم من عمل لموسم دون أن يحصل على أجره بذريعة عدم وجود سيولة كافية لسداد الرواتب بسبب عجز في الميزانية!

وقال: نحن اليوم كمدربين وطنيين لا نطالب بالمستحيل، بل نريد أن نحصل على حقوقنا، وهي وضع سلم للرواتب بسقف أدنى لا يمكن تجاوزه وأن يتحول العقد من موسمي إلى سنوي ويتم توفير أدوات التدريب، إضافة إلى الدعم المعنوي والإعلامي الذي يكاد يكون شبه منعدم.

الكويتي ضحية

من جهته، علق نائب رئيس لجنة المدربين الوطنيين في اتحاد كرة القدم عقيل مهنا قائلا: المدرب اليوم أصبح متعدد الأغراض في النادي، فهو مدرب وسائق وعامل ومع ذلك لا يقدر بالتقدير الصحيح رغم أنه يعمل بإخلاص، ونحن نعاني منذ سنوات بسبب الإداري الذي عادة ما يقوم بتقييم المدرب دون أن يمتلك أي خلفية مسبقة لقراءة العمل والجهد الذي قام به هذا المدرب الذي يقع ضحية لآراء الإداري.

وقال: المدرب الوطني يواجه مشكلة تكمن في عدم فهمه لحقوقه القانونية متمثلة في العقد المبرم مع النادي والذي يقوم بتوقيعه دون مراجعته وهو ما يعرضه لضياع حقوقه في نهاية المطاف، إضافة إلى الانتخابات في الأندية والتي تأتي بالمدربين حسب التوجه الانتخابي وما يخدم مصلحة القوائم وهو الأمر الذي يعطي الأفضلية والأولوية للمدرب الذي يمتلك قاعدة انتخابية في النادي على حسب المدرب الكفاءة.

وأضاف: لدينا في الكويت 37 مدربا وطنيا يحمل شهادة PRO معظمهم خارج منظومة العمل التدريبي والسبب يكمن في أن معظمهم يمتلك شخصية قوية وهو ما يؤدي إلى وضعه في مواجهة الإداري الذي يتدخل في الشؤون الفنية مما ينتج عنه تصادم وعدم اتفاق.

وختم حديثه قائلا: نحن لا نقلل من قيمة أو عطاء المدرب الأجنبي، بل على العكس نحن نتطلع إلى الاستفادة من خبراته وثقافته ولكن ما يحدث أن بعض المدربين الأجانب هم من يستفيدون من المدرب الوطني، ناهيك عن أن فترة عمل المدرب الأجنبي لا تتجاوز في اليوم الواحد 3 ساعات فعلية بينما يبقى بقية اليوم دون عمل فيصبح قادرا على التفكير والتخطيط والتطوير على عكس المدرب الوطني الملتزم بوظيفة رسمية ويباشر عمله بعدها بساعة في النادي فيعاني من الضغط، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى التأثير على نتائجه ومخرجاته، رغم أن المدرب الوطني يمتلك ثقافة عالية وشهادات علمية وخبرات عملية ولكن المشكلة تكمن في عدم حصوله على التقدير المطلوب من الجهة المعنية سواء كانت أندية أو أكاديميات أو فرق وزارات وشركات القطاع الخاص لذلك نجد أن المدرب الوطني هو الضحية في نهاية المطاف.

مساومة المدربين

وفي السياق نفسه، قال مدرب حراس مرمى اليرموك أحمد دشتي: بداية استغرب من نظرة الإداري للمدرب الأجنبي والوطني، حيث يتم مع الأول توفير الأرضية الخصبة له ولا يكلف بأي عمل إضافي ويكون مسؤولا فقط عما يعمله في المستطيل الأخضر دون زيادة أو نقصان، بينما عندما يتم تكليف المهمة للمدرب الوطني فهو يجب أن يقوم بأدوار مضاعفة لا تدخل ضمن سياق عمله بما فيها توفير الملاعب والأدوات الرياضية وتحضير اللاعبين ومتابعتهم في المدارس والجامعات وتحفيزهم ماديا ومعنويا، ورغم كل ذلك لا يحظى بالتقدير المتوقع ويطالب بالنتائج وإذا اخفق تتم إقالته ويحمل مسؤولية أي إخفاق.

وأضاف: مثال على ذلك المدرب التونسي نبيل معلول الذي سبق له أن قاد منتخبنا الوطني حيث كان مستغربا من عدم وجود أي مدرب أجنبي في البلاد يمتلك اسما معروفا في الأوساط التدريبية على الصعيد الخارجي، فكنا نجاوبه أن لدينا مدرسة كروية تساهم بتخريج المدربين الأجانب وعلى سبيل المثال كارلوس ألبرتو وغيره من المدربين الذين حظوا بشهرة أوصلتهم إلى العالمية.

واستطرد في حديثه قائلا: هناك مساومات تحصل في الأندية المحلية مع المدربين الوطنيين، حيث يعملون على مساومة المدرب ويطالب بتخفيض أجره رغم تدني ما يحصل عليه، وهناك البعض ممن يقبل على مضض والبعض الآخر يرفض ويتمسك بمبادئه مفضلا المحافظة على قيمته في سوق التدريب.

وختم دشتي حديثه بمثال على الأندية الأوروبية التي تستعين إداراتها بخبرات استشارية متخصصة في العمل الفني قبل إبرام الصفقات، وذلك تأكيدا منهم على أهمية الرأي الفني قبل فتح باب المفاوضات والتعاقدات لما لها من أهمية في إنجاح سير العمل ويضمن نجاحهم وتفوقهم.

التقدير مطلوب

أما المدرب الوطني أنــور يعقوب: من خلال تجربتي في مهنة التدريب فقد كنت أحصل على عقد سنوي وليس موسميا كما هو حاصل حاليا مع معظم المدربين الوطنيين، وقد رفضت التجديد مع نادي خيطان الذي عرض علي راتبا شهريا يبلغ 800 دينار، وهو أجر لا يتناسب مع المسؤولية الملقاة على عاتقي ولا يليق باسم وسمعة المدرب الوطني، وهذا حق من حقوقي وفضلت رفض العرض لحفظ حقي ورفع مكانة المدرب الوطني الذي يجب على إدارات الأندية احترامه فنيا وتقديره ماديا.

وأضاف: قمت سابقا بالتعاقد مع محترف أجنبي على حسابي الخاص ودفعت كذلك أقساط سيارات لاعبين، وكان الهدف من ذلك هو إنجاح عملي في ظل عدم وجود دعم حقيقي من قبل الإدارة، وبعد نهاية الموسم قررت فرض شروطي فإما أن يقبلوا بها وينفذوها أو يبحثوا عن مدرب بديل، وذلك إيمانا مني بأهمية تقدير المدرب الوطني لذاته قبل ان يتم تقديره من قبل إدارات الأندية.

وختم حديثه قائلا: نحتاج إلى وضع تصنيف لكل فئة من فئات المدربين على حسب شهاداتهم وسنوات خبرتهم والتوقيع على ميثاق شرف يحفظ للمدربين حقوقهم ويضمن عدم خرقه مما يرفع من أسهمنا كمدربين ويحفظ حقوقنا.

تجربة ناجحة

وعلق المدرب الوطني طارق الخليفي: المدرب المبتدئ دائما يضحي من أجل إثبات وجوده وفرض نفسه، ولذلك يتوجب عليه أن يتنازل مقابل أن يحظى بفرصته ويشترط في هذا الأمر أن يكون وفق شروط وضوابط تضمن عدم استغلالها مستقبلا أو التأثير على طموحاته، فعندما يكون خبراته يتوجب على الأندية أن تقدره ماديا ومعنويا لكن معظم الأندية حتى مع تحقيق المدرب الإنجازات لا يتم تقديره. ومن خلال تجربـة شخصية، فقد تلقيت عرضين من ناديين مختلفين منهم عرض لا يرتقي إلى مستوى التطلعات فرفضته مباشرة وقبلت بعرض القادسية الذي كان وفق شروطي، وعندما وصلنا إلى طريق مسدود عدت إلى قواعدي كمدرب لمنتخب البراعم في اتحاد كرة القدم الذين قدروني ومنحوني المكانة التي كنت أتطلع لها، لذلك يجب على المدرب الوطني صاحب الخبرة والكفاءة أن يكون قدوة حسنة لغيره من المدربين الوطنيين.

وقال: يجب على الأندية أن تحذو حذو ناديي القادسية والنصر، فالأول بوجود الشيخ طلال الفهد حصل المدرب الوطني محمد إبراهيم على الثقة المطلقة للعمل من أجل بناء فريق قادر على تحقيق الألقاب وحصد الإنجازات ومرت سنوات دون أن يحقق إنجازا إذ كان الهدف هو بناء فريق كروي للمستقبل ونجحوا بمساعيهم وحققت الخطة أهدافها، وكذلك إدارة نادي النصر التي وافقت على منح المدرب الوطني ظاهر العدواني الفرصة كاملة في بناء فريق جديد فمن كان يعتقد أنها ستقوم بالتجديد له 3 مواسم متتالية، حيث حل في أول موسم في المركز 13 والأخير من بطولة الدوري وفي الموسم الذي تلاه حل ثالثا واليوم دخل من ضمن الفرق المنافسة على المراكز الأولى، وهذا الأمر لم يتحقق إلا من خلال وعي الإدارة وإدراكها أن بتعاون الجميع سيكون هناك إنجاز يرتقي إلى مستوى التطلعات.

الحقوق تنتزع

وفي سياق متصل علق المستشار القانوني للجنة المدربين الوطنيين المحامي علي العياف على معاناة المدرب الوطني قائلا: عملنا خلال الفترة السابقة على بحث المشاكل وأسبابها لوضع الحلول المناسبة لتفاديها مستقبلا فلمسنا أن هناك العديد من الأخطاء ناهيك عن الظلم الواقع على بعض المدربين الوطنيين من قبل بعض الأندية التي تتجاسر على المدرب الوطني وتتأخر في تسديد الرواتب ولا توفر لهم احتياجاتهم وتضعهم دائما تحت مقصلة الرقابة وتطبق عليهم مبدأ العقاب وتتجاهل مبدأ الثواب وهو الأمر الذي نتجت عنه المشاكل التي نعيشها حاليا.

وأضاف: المدرب الوطني كذلك يتحمل وزر أخطائه إذ لمسنا تسرع بعض المدربين في التعاقد مع الأندية دون مراجعة العقود من ناحية قانونية وقبوله بالعرض المقدم له رغم عدم حصوله على التقدير المطلوب ويهدر بذلك وقته وجهده ويطالب في نهاية المطاف بإنصافه، وهذا الأمر يوجب علينا معالجته بصورة جذرية وذلك عبر وضع مسودة للائحة تنظم المهنة ورفعها إلى الجهات المعنية لإقرارها وإلزام الهيئات الرياضية بها، حيث ان الحقوق تنتزع ولا تطلب.

وقال: نحن مبرمجون على الاستعانة بالخبرات الأجنبية وتجاهل الخبرات الوطنية التي لا تتم الاستعانة بها إلا في حالات الطوارئ وتحديدا عندما يخفق المدرب الأجنبي في المهمة المكلف بها وتتم إقالته تستعين الإدارات بالمدرب الوطني ليكون بديلا عن المدرب المقال، وهذا خطأ مشترك تتحمله بالدرجة الأولى إدارات الأندية وبالدرجة الثانية المدرب الوطني الذي لا يحفظ حقوقه وفق القانون ويجبر هذه الأندية على أن تقديره.

وختم العياف حديثه قائلا: اجتمعت قبل أيام مع رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف بحضور عضوي الاتحاد يوسف كريم وأحمد عجب ونائب رئيس لجنة المدربين عقيـل مهنا ونقلنا له المشاكـــل التي يواجهها المدرب الوطني وأبدى تعاونه ورغبته في دعم أي قرار من شأنه إنصافهم ويضمن لهم حقهم.