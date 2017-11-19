مبارك الخالدي

تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الثامنة لبطولة دوري الشباب (تحت 19 سنة) في كرة القدم، بإقامة 7 مباريات أبرزها اللقاء الذي يجمع القادسية مع كاظمة على ستاد الصداقة والسلام.



ويخوض «الأصفر» المباراة منفردا في صدارة ترتيب الفرق (21 نقطة)، بينما يحمل «البرتقالي» في جعبته 9 نقاط في المركز السابع.



وعلى ستاد مبارك العيار، يلتقي النصر (19 نقطة في المركز الثاني) مع الجهراء (التاسع بـ 7 نقاط)، ويأمل الكويت (الثالث 18 نقطة) تجاوز تعثره عندما يحل ضيفا على التضامن في المركز الرابع (16) في لقاء صعب على الفريقين ويحمل الكثير من الإثارة والندية.



ويستضيف الساحل في المركز الخامس (13) فريق الصليبخات (3)، ويشهد ستاد صباح السالم لقاء مثير يجمع بين العربي (12) والسالمية (7)، كما يحل اليرموك (9) ضيفا على الشباب (نقطة واحدة)، وأخيرا يلتقي خيطان (3) مع الفحيحيل (نقطتان) على ملعب الأول.