يحيى حميدان

يخوض حامل اللقب الكويت اختبارا صعبا عندما يلاقي الجهراء في الـ 8 من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة وذلك في صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر والتي تحتضن لقاء آخر بين العربي والصليبخات في الـ 6.



ويلعب اليوم أيضا، النصر مع التضامن في الـ 6، والقادسية مع الشباب في الـ 8 وذلك في صالة نادي الكويت.



ويبدو لقاء «الأبيض» مع الجهراء صعبا لاحتلال مركز متقدم قدر الإمكان، فيما يبدو الصراع على أشده بين «الأخضر» والصليبخات اللذين يسعيان لاحتلال المركز السادس والأخير المؤهل إلى الدوري الممتاز.



ويتساوى القادسية وكاظمة في صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، متقدمين على الجهراء والكويت (14)، والنصر (12)، والعربي والساحل والصليبخات (11)، واليرموك (10)، والشباب (9)، ويحتل التضامن المركز الحادي عشر والأخير برصيد 7 نقاط بهزيمته في جميع مبارياته.